Дмитриев: газ и нефть из России стоит покупать для баланса в энергоснабжении

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал приобретать нефть и газ из России. Об этом он написал в соцсети Х.

«Покупайте российские нефть и газ, чтобы поддерживать сбалансированное энергоснабжение», — заявил Дмитриев.

Он подчеркнул, что сигнал адресован вдумчивым лидерам, а не упрямой главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и «все еще учащейся быть умной» Кайи Каллас, возглавляющей европейскую дипломатию.

С начала марта стоимость нефти Brent взлетела приблизительно на 40%, преодолев психологический рубеж в 100 долларов за баррель. Цены на газ в Европе с марта подскочили почти на 56%, превысив 610 долларов за тысячу кубометров, что соответствует примерно 52 евро за мегаватт-час.

Также Дмитриев отмечал, что российскую нефть стали закупать все больше государств. Это произошло на фоне смягчения американских санкций.