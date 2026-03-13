Ошибки властей Германии в энергетической политике уже поставили страну на грань кризиса. Но канцлер Фридрих Мерц на этом не остановился и решил довести страну до полного краха, написал на своей странице в социальной сети X специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал критическое заявление немецкого канцлера о решении США снять ограничения с российской нефти,

«Германия и без того страдает от ошибочной энергетической политики, а Мерц тем временем направляет ее к полному краху. Похоже, его специализация — разорение Германии и ее экономики», — подчеркнул Дмитриев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 13 марта, заявил, что решение американских властей вывести из-под ограничения часть экспортной российской нефти направлены на стабилизацию энергетического рынка, оказавшегося на пороге кризиса. Он обратил внимание, что по этому вопросу позиции России и США полностью совпадают.