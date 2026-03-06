Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что ошибки в сфере энергетики будут неотступно преследовать главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом он написал в соцсети X .

«Урсула никогда не признает ошибок и, как и следовало ожидать, полностью отрицает свои провалы в энергетической сфере», — отметил Дмитриев.

Спецпредставитель президента России напомнил, что фон дер Ляйен живет в мире, где цена на нефть превышает 100 долларов.

Накануне глава ЕК на заседании еврокомиссаров хотела заручиться поддержкой своей энергетической стратегии, согласно которой топливные ресурсы не придется покупать, их просто заменит собственная экологически чистая энергию.

До этого вице-премьер Александр Новак анонсировал, что Россия нашла замену европейскому рынку для сжиженного газа.