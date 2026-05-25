Дмитриев посоветовал Мерцу следовать его советам для достижения успеха

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может добиться успеха, если будет следовать его советам. Об этом он написал в соцсети X .

Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что правительство Мерца запустит программу репатриации сирийских беженцев с выплатой им пособий. Сумму планируют увеличить до восьми тысяч евро (более 660 тысяч рублей).

Глава РФПИ написал, что Мерц, выплачивая каждому сирийскому беженцу восемь тысяч евро за выезд, следует его рекомендациям по реэмиграции, данным в ноябре 2025 года. К публикации он приложил скриншот своего ноябрьского поста, в котором как раз предлагал увеличить эти выплаты для решения проблемы с мигрантами.

«Выплата 10 тысяч евро каждому беженцу за реэмиграцию составляет лишь половину стоимости ежегодной иммиграционной программы ЕС и Великобритании. Мерц может добиться успеха, если последует и остальным моим советам по вопросам энергетики и мира», — написал он.

В апреле берлинское отделение фонда Rockwool в своем докладе указывало, что число мигрантов в странах ЕС достигло рекордных 64 миллионов человек в 2025 году, причем в Германии их оказалось больше всего — 2,7 миллиона.