Дмитриев пошутил про сторонников провальной политики Мерца

Дмитриев задался вопросом, не мазохисты ли поддерживают политику Мерца

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заинтересовался, почему немецкий канцлер Фридрих Мерц продолжает провальную политику при низком рейтинге. Об этом он написал в соцсети X .

«Если правительством Мерца довольны лишь 10% немцев, почему он продолжает упорно гнуть линию провальной политики и разжигания войны? И сколько из этих 10% — мазохисты*?» — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD. Согласно данным, работой немецкого кабмина довольны 10% опрошенных, а недовольны — почти 90% респондентов.

Ранее Дмитриев назвал немецкого канцлера самым непопулярным европейским лидером. Он напомнил, что чистый показатель неприятия Мерца составил -65%.

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