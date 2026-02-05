Дмитриев положительно оценил прогресс по мирному соглашению с Украиной

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев отметил положительную динамику в рамках мирного соглашения с Украиной. Ход переговорного процесса глава РФПИ оценил в эфире «России 1» .

Одним из показателей продвижения по мирному соглашению является стремление «разжигателей войны» из европейских стран воспрепятствовать этому процессу.

«И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть и идет хорошее позитивное движение вперед», — объяснил Дмитриев.

В среду, 4 февраля, в Абу-Даби начался второй этап переговоров трехсторонней группы. Результаты диалога объявят позже.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее отмечал, что сам факт переговоров по Украине в Абу-Даби уже является хорошей новостью. При этом остались вопросы, которые очень трудно быстро решить. Среди них территориальные уступки и гарантии безопасности.