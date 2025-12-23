Дмитриев поддержал Трампа в его обвинениях в адрес западных СМИ

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поддержал американского лидера Дональда Трампа после того, как тот раскритиковал редакционную политику многих западных СМИ. Об этом он написал в соцсети X .

Перед этим Трамп в собственной соцсети Truth Social назвал New York Times «провальным» СМИ и врагом народа, угрожающим национальной безопасности.

«И это относится не только к New York Times. Есть целая глобалистская, хорошо финансируемая и организованная американско-британско-европейская глубинная машина по производству фейков», — добавил Дмитриев.

По его словам, эта машина атакует традиционные ценности, здравый смысл — и в том числе Россию и усилия Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее глава РФПИ прилетал в Майами, где два дня общался со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Тот назвал их встречу продуктивной и конструктивной.