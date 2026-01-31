Дмитриев ответил на сообщение Уиткоффа эмодзи с голубем мира

Дмитриев отчитался о конструктивной встрече с делегацией США

Встреча с американской делегацией по миротворчеству носила конструктивный характер. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он открыл тред к посту специального посланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Конструктивная встреча с американской делегацией по миротворчеству. Продуктивное обсуждение также в рамках американо-российской экономической рабочей группы», — написал Дмитриев, завершив свое сообщение эмодзи в виде голубя мира.

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф также положительно оценил прошедшие переговоры.

Он сообщил, что на встречу с Дмитриевым во Флориду прибыли министр финансов США Скотт Бессент, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум.

«Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира на Украине, и очень благодарны», — подытожил Уиткофф.

Какие именно темы подняли в ходе переговоров, ни один из участников не раскрыл.