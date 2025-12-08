Странам Евросоюза следует решить проблемы, возникшие в рамках объединения. Об этом в социальной сети X заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который обвинил его в попытках «разделить и поработить Европу».

Дмитриев высказал мнение, что «величайшие дипломаты ЕС» находятся в панике. Он призвал их заняться внутренними проблемами: неконтролируемой миграцией, ростом преступности, деиндустриализацией, высокими ценами на энергоносители, ускоряющимся экономическим спадом и повсеместной цензурой.

«Европа заслуживает лучшего. Сделаем Европу снова великой», — добавил глава РФПИ.

Ранее Сикорский высказал мнение, что Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск собираются поделить Евросоюз, чтобы после этого начать эксплуатировать европейцев. Он запустил в соцсети опрос, в котором было два варианта ответа: капитулировать или сделать Европу снова великой.