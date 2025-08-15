Дмитриев одним словом описал настрой перед встречей с Трампом

Дмитриев заявил о боевом настроении перед переговорами Путина и Трампа

Настрой перед переговорами президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске боевой. Об этом сообщил РИА «Новости» спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На просьбу журналиста описать настроение в преддверии саммита Дмитриев сказал: «Боевое».

По его словам, делегация России в США занимается восстановлением отношений держав, а не только экономическими вопросами. Спецпредставитель входит в состав российской делегации на переговорах на Аляске.

Ранее стало известно, что российский и американский президенты обсудят вопрос территорий Украины. Трамп заявил о готовности затронуть эту тему на предстоящей встрече, однако решение будет принимать Киев.