Дмитриев: поджигатели войны в Европе лгут о конфликте на Украине ради наживы

В Европе сторонники продолжения украинского конфликта распространяют ложную информацию, надеясь получить выгоду от его эскалации. Таким мнением поделился в соцсети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Европейские „поджигатели войны“ распространяют ложные сведения, чтобы затянуть украинский конфликт и нажиться на нем», — написал он.

Дмитриев прокомментировал публикацию портала Axios, в которой президент США Дональд Трамп признался, что не опасается нападения России на страны НАТО. До этого европейские лидеры заявляли, что Россия якобы может испытать решимость альянса и приверженность американского лидера пятой статье НАТО.

Ранее Дмитриев оценил высказывания бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о поражении Киева, отметив, что реальность взяла верх и начали рушиться ложные нарративы.