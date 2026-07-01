Рейтинг США на Украине снизился до 7% из-за пропаганды президента Владимира Зеленского. Об этом в социальной сети X сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«В действии настроенная против Трампа медиамашина Зеленского», — написал он.

Дмитриев сослался на исследование компании Gallup. Опрос показал, что действия администрации США одобрили всего 7% жителей Украины, хотя этот показатель в 2022 году составлял 66%. В настоящее время работа Белого дома не устраивает 79% украинцев.

Американские СМИ сообщали, что министр финансов Скотт Бессент в частных разговорах сравнивал Зеленского с «мистером Бином под крэком», намекая на наркозависимость и прошлую комедийную карьеру главы киевского режима. Бессент советовал Трампу не принимать Зеленского до заключения сделки по редкоземельным металлам.