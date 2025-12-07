Глава евродипломатии Кайя Каллас стала подарком для всего мира, поскольку открыла глаза на проблемы Европы. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Она показала, кто такие европейские бюрократы. Спасибо, Кайя!» — написал он.

Газета The Telegraph ранее сообщала, что позиция Каллас по вопросу Украины является подарком для России. Как отметили журналисты, ее упорные заявления о справедливом мире и отказ от прямых переговоров с Россией исключили Евросоюз из финальной стадии обсуждения мирного урегулирования.

Сама глава евродипломатии объясняла позицию ЕС поддержкой киевского режима. По ее словам, это Западу якобы обходится значительно дешевле, чем вероятные последствия победы России в конфликте.