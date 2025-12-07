Каю Каллас назвали подарком для России
Telegraph назвала Каллас подарком для России из-за ее позиции по Украине
Деятельность Кайи Каллас на посту главы европейской дипломатии стала для России настоящим подарком. Об этом сообщила газета The Telegraph.
«Главный дипломат ЕС — подарок Кремлю», — подчеркнули журналисты.
Авторы статьи отметили, что важный вопрос состоит в том, помогает ли Украине жесткая позиция Каллас.
«Ее упорные заявления о справедливом мире и отказ от прямых переговоров с Россией фактически исключили Евросоюз из финальной стадии переговоров по урегулированию», — объяснили они.
Кроме того, высокопоставленные официальные лица администрации США раздражены тем, что они называют «эстонизацией» внешней политики ЕС под управлением Каллас.
Ранее Каллас объяснила позицию ЕС в поддержке киевского режима, писали «Известия». По ее словам, это Западу якобы обходится значительно дешевле, чем вероятные последствия победы России в конфликте.