Telegraph назвала Каллас подарком для России из-за ее позиции по Украине

Деятельность Кайи Каллас на посту главы европейской дипломатии стала для России настоящим подарком. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«Главный дипломат ЕС — подарок Кремлю», — подчеркнули журналисты.

Авторы статьи отметили, что важный вопрос состоит в том, помогает ли Украине жесткая позиция Каллас.

«Ее упорные заявления о справедливом мире и отказ от прямых переговоров с Россией фактически исключили Евросоюз из финальной стадии переговоров по урегулированию», — объяснили они.

Кроме того, высокопоставленные официальные лица администрации США раздражены тем, что они называют «эстонизацией» внешней политики ЕС под управлением Каллас.

Ранее Каллас объяснила позицию ЕС в поддержке киевского режима, писали «Известия». По ее словам, это Западу якобы обходится значительно дешевле, чем вероятные последствия победы России в конфликте.