Белый дом уже принял решение по Гренландии. Об этом в соцсети X заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он выразил свое мнение по поводу слов замглавы администрации США Стивена Миллера о присоедини острова, принадлежащего Дании.

«По Гренландии, похоже, принято решение — ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: „следить за ситуацией“ и демонстрировать двойные стандарты», — подчеркнул он.

Глава РФПИ также предположил, что после Гренландии Соединенные Штаты займутся Канадой.

Ранее замглавы американской администрации Стивен Миллер задался вопросом о правомочности контроля Дании над гренландской территорией.

Он объяснил, что американская администрация может обеспечивать безопасность региона Арктики и защищать интересы Североатлантического альянса, поэтому остров следует присоединить к США.