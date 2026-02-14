Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана о деле Эпштейна полемикой доноров

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал полемикой доноров спор между американскими бизнесменами Илоном Маском и Ридом Хоффманом, которые обвинили друг друга в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал в соцсети X .

Предприниматели вступили в перепалку после публикации новых документов по делу Эпштейна, где упоминаются они оба. Маск и Хоффман обменялись взаимными обвинениями в причастности к окружению скандально известного финансиста, обвиненного в педофилии.

Дмитриев, комментируя ситуацию, ограничился короткой фразой, не вдаваясь в детали.

«Полемика доноров», — написал он.

Ранее Маск пообещал, что оплатит адвоката каждому, кто даст показания по делу Эпштейна.

Финансиста задержали в июле 2019 года по обвинению в организации визитов несовершеннолетних девушек в его дом на Манхэттене. В августе того же года его нашли мертвым в камере, смерть признали самоубийством.