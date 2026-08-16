Штурмующие испанскую Сеуту нелегалы из Африки стремятся лично поблагодарить председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и других бюрократов за их миграционную политику. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал видео с гигантской толпой африканцев, которые пытались прорваться через кордон силовиков на границе Марокко и Сеуты.

«Мигранты приходят массово, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других миграционно-дружественных бюрократов ЕС за их замечательные миграционные стимулы», — написал Дмитриев.

В минувшую субботу силы безопасности Марокко применили слезоточивый газ для предотвращения прорыва группы нелегалов с юга Сахары в приграничный город Фнидек, граничащий с испанской Сеутой. В ходе противостояния правоохранители задержали 30 человек.