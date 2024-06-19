«Для нас это не красная линия». В Эстонии захотели обсуждать отправку войск на Украину

Посол Эстонии Кольк: для нас отправка войск на Украину — не красная линия

Christophe Gateau
Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Эстония не считает красной линией возможную отправку своих военных на территорию Украины, заявила изданию «РБК-Украина» посол Аннели Кольк. По ее словам, власти страны готовы обсуждать вопрос об этом.

«Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия», — подчеркнула дипломат.

При этом Кольк добавила, что Эстония надеется на общую позицию НАТО или Европейского союза.

«И наши лидеры, я имею в виду особенно министерство обороны, они это обсуждают», — добавила посол.

Собеседница издания отметила, что в ведомстве ранее уже комментировали возможность отправки военных на Украину, отмечая, что в этом вопросе «нет ничего невозможного». Тут же она напомнила, что эстонская сторона ранее занималась подготовкой украинских инструкторов.

В конце мая глава МИД Сергей Лавров высмеял заявление президента Эстонии Алара Кариса о том, что Запад должен «поставить Россию на колени».

«[Официальный представитель МИД РФ Мария] Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как он это будет делать. Добавить нечего», — сказал Лавров.

О том, что поддерживающие Украину западные страны должны сделать все, чтобы «подчинить Россию своей воле», эстонский лидер заявлял в интервью финской телерадиокомпании Yle.

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