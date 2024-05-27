Лавров высмеял заявление президента Эстонии о необходимости «поставить Россию на колени»

Лавров о желании Эстонии поставить Россию на колени: было бы забавно посмотреть

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Эстонии Алара Кариса о том, что Запад должен «поставить Россию на колени». Ответ министра опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«[Официальный представитель МИД РФ Мария] Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как он это будет делать. Добавить нечего», — сказал Лавров.

Ранее глава эстонского государства в интервью финской телерадиокомпании Yle заявил, что поддерживающие Украину западные страны должны сделать все, чтобы «подчинить Россию своей воле».

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени», — подчеркнул президент Эстонии.