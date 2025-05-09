«Для гвоздик». В Литве поставили мусорный бак для празднующих 9 Мая
Власти Вильнюса разместили на мусорном контейнере герб Украины
Власти Вильнюса установили мусорный бак на месте возложения цветов в память о советских солдатах, погибших в Великой Отечественной войне. На нем изображен герб Украины, сообщил мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас в Facebook*.
Судя по опубликованной фотографии, на мусорный контейнер нанесли надпись «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Рядом с ним поставили мусороуборочную машину с такими же изображением и текстом.
«Поскольку это 80-я годовщина войны, сегодня мы готовы к ней как никогда серьезно», — написал Бенкунскас.
В 2024 году в День Победы неизвестные вандалы осквернили памятник советским воинам в Хельсинки. Мемориал залили краской.
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