«Для гвоздик». В Литве поставили мусорный бак для празднующих 9 Мая

Власти Вильнюса установили мусорный бак на месте возложения цветов в память о советских солдатах, погибших в Великой Отечественной войне. На нем изображен герб Украины, сообщил мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас в Facebook*.

Судя по опубликованной фотографии, на мусорный контейнер нанесли надпись «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Рядом с ним поставили мусороуборочную машину с такими же изображением и текстом.

«Поскольку это 80-я годовщина войны, сегодня мы готовы к ней как никогда серьезно», — написал Бенкунскас.

В 2024 году в День Победы неизвестные вандалы осквернили памятник советским воинам в Хельсинки. Мемориал залили краской.

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