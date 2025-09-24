Для Эрдогана на ГА ООН привезли специальную воду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привез на Генеральную Ассамблею ООН бутылку с турецкой водой. Об этом сообщила газета Solçu .

«Когда лидеры других стран [во время конференции с участием президента США Дональда Трампа, турецкой и арабской делегаций] пили воду из графина, было замечено, что для Эрдогана специально доставили воду из Турции», — говорится в публикации.

Газета опубликовала фото, как Эрдогану подали бутылку с водой. Кадры разошлись по Сети. Офис турецкого лидера никак не прокомментировал эти публикации.

Политический наблюдатель Еуреттн Акчай предположил в соцсети X, что подобные привычки минимизируют риски, связанные с оставлением генетических следов. После использования бутылки забирают турецкие сотрудники, которые их уничтожают.

Ранее во время выступления Эрдогана на саммите по Палестине в ГА ООН внезапно отключился микрофон. В Турции предположили, что виной всему кибератака.