Для Эрдогана на ГА ООН привезли специальную воду
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привез на Генеральную Ассамблею ООН бутылку с турецкой водой. Об этом сообщила газета Solçu.
«Когда лидеры других стран [во время конференции с участием президента США Дональда Трампа, турецкой и арабской делегаций] пили воду из графина, было замечено, что для Эрдогана специально доставили воду из Турции», — говорится в публикации.
Газета опубликовала фото, как Эрдогану подали бутылку с водой. Кадры разошлись по Сети. Офис турецкого лидера никак не прокомментировал эти публикации.
Политический наблюдатель Еуреттн Акчай предположил в соцсети X, что подобные привычки минимизируют риски, связанные с оставлением генетических следов. После использования бутылки забирают турецкие сотрудники, которые их уничтожают.
Ранее во время выступления Эрдогана на саммите по Палестине в ГА ООН внезапно отключился микрофон. В Турции предположили, что виной всему кибератака.