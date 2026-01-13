Для бывшего президента Южной Кореи запросили смертную казнь

Прокуратура Южной Кореи запросила для бывшего президента Юн Сок Еля смертную казнь. Об этом сообщило государственное информагентство Yonhap .

Его обвиняют в попытке узурпации власти. Слушания проходят в Центральном районном суде Сеула.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель, возглавлявший страну, обвинил оппозицию в антигосударственных действиях. Не получив поддержки от парламента, президент объявил в республике военное положение, которое отменили в тот же день большинством голосов.

В конце того же года парламент проголосовал за импичмент главы государства. Через несколько дней суд выдал ордер на его арест. В январе 2025 года президента отправили в изолятор, однако спустя 52 дня он вышел на свободу.

Кроме того, Юн Сок Еля подозревали в связях со скандальным шаманом Чон Сон Бэ.