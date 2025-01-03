Автомобили встали в длинную очередь в Калининградской области на российско-польском участке государственной границы. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что скопилось около 30-40 легковых машин. Это произошло из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска «Мамоново-2».
Российский пост работает в штатном режиме. Кроме того, было принято решение усилить в два раза смену поста для ускорения пересечения границы. Таможенники и пограничники уже оформили на пункте пропуска 60 автомобилей, но их польская сторона еще не приняла.
В ноябре власти Польши начали строительство укрепленной линии на границе с Россией, которая станет частью инфраструктуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление замминистра внутренних дел Мачея Дущика о строительстве дороги к Калининградской области для переброски войск.
Длинные очереди машин скопились на границе России с Польшей
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