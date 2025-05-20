«Дьявол кроется в деталях». В Кремле оценили работу над меморандумом о мирном договоре

Песков: Россия и Украина разработают меморандум, но будут сложные контакты

России и Украине предстоят непростые контакты по выработке текста меморандума о прекращении огня и мирного договора. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Будут формулироваться проекты с российской и украинской стороны, произведен обмен проектами документов, затем — сложные контакты по выработке единого текста», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в этом отношении конкретных сроков нет и не может быть.

«Понятно, что все хотят сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях. Решений о месте продолжения двусторонних контактов пока нет», — отметил он.

Президент Владимир Путин в понедельник провел телефонную беседу с американским коллегой Дональдом Трампом. Разговор продолжался свыше двух часов. Среди прочего Путин подчеркнул, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.