Диверсанты повредили оптоволоконные кабели во Франции

Диверсии на оптоволоконных сетях произошли в шести департаментах Франции

Belga Tony Behar Belgium O
Фото: Belga Tony Behar Belgium O/Global Look Press

В ночь на понедельник в шести департаментах Франции произошли диверсии на оптоволоконных сетях. Об этом со ссылкой на полицию сообщило AFP.

ЧП произошло в департаментах Дром, Мез, Эро, Уаза, Од и Буш-дю-Рон. Столицы страны поломка никак не коснулась. Проблемы зафиксировали сети операторов SFR и Free.

По информации источника агентства, неизвестные перерезали кабели дальней связи. Операторы отметили, в настоящее время связь осуществляется по резервным путям, но с небольшим ухудшением качества обслуживания.

Эффект диверсий ощутили в Марселе и Монпелье, а также на линиях Париж — Страсбург и Лион — Париж. Руководитель оператора Netalis Николя Гийом предположил, что диверсию скоординировали в нескольких местах.

Накануне открытия Олимпиады диверсанты подожгли телефонные линии рядом с коммуной Сент-Оренс-де-Гамвиль, недалеко от Тулузы. Без телефонной связи и интернета остались свыше двух тысяч домохозяйств.

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

Дети в центре внимания. Андрей Воробьев рассказал о работе летних лагерей в Подмосковье

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте