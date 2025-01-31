Диспетчер в день крушения в США работал с двойной нагрузкой из-за коллеги

NYT: один из диспетчеров ушел со смены в день авиакатастрофы в США

Один диспетчер ушел со смены раньше в день авиакатастрофы в Вашингтоне. Поэтому его коллеге пришлось выполнять двойную работу, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, распределение задач по управлению вертолетным трафиком и самолетами происходит с 10:00 до 21:30. Потом интенсивность полетов снижается, поэтому обязанности диспетчеров объединяются.

В вечер крушения руководитель службы управления воздушным движением разрешил одному из диспетчеров уйти пораньше. В результате его обязанности передали коллеге. Причина, почему супервайзер принял такое решение, не уточняется.

Бывший военный пилот Дэрин Гоб ранее назвал вероятной причиной авиакатастрофы в США нехватку экипажа вертолета. По его версии, в состав экипажа Black Hawk входили три человека вместо четырех. Поэтому они не заметили опасное сближение с лайнером.