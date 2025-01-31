Вероятной причиной авиакатастрофы в США назвали нехватку экипажа вертолета

В состав экипажа столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном военного вертолета Black Hawk входили три человека вместо четырех. Поэтому пилоты не заметили опасное сближение с лайнером. Такую версию о причинах авиакатастрофы выдвинул бывший военный пилот Дэрин Гоб в эфире телеканала Fox News .

Он пояснил, что в передней части вертолета всегда находится командир экипажа и его помощник, которые отвечают за управление воздушным судном. Сзади них всегда стоят два члена экипажа — они изучают обстановку вокруг с углом обзора в 90 градусов.

«Каждый из них в некоторых случаях может видеть даже больше, чем пилоты», — добавил Гоб.

Бывший военный летчик подчеркнул, что, несмотря на правила, на тренировочные полеты обычно отправляли экипаж из трех человек. В этот раз ошибка стала роковой.

Он не исключил, что из-за нехватки дополнительных глаз вертолет отклонился от высоты, на которой совершал полет, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном.

Авиакатастрофа с участием пассажирского самолета и военного вертолета над Вашингтоном произошла в ночь на четверг, 30 января. От удара лайнер упал в реку Потомак. На борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли в результате авиакатастрофы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что на борту находились трое россиян. Она добавила, что гражданство еще одного погибшего проверяют.