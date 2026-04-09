Disney сократит до тысячи рабочих мест

Американская корпорация Walt Disney Co. в ближайшие недели планирует сократить до тысячи рабочих мест. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По информации источника, крупнейшие сокращения ожидаются в маркетинговом подразделении компании.

Сейчас Disney проводит консолидацию структур с целью оптимизации расходов и улучшения взаимодействия. В январе компания объединила разрозненные маркетинговые службы ряда подразделений и теперь объединяет штат стриминговых сервисов Hulu и Disney+.

Журналисты добавили, что Disney адаптируется к снижению прибыли в эпоху доминирования стриминга, ужесточения конкуренции с Amazon.com и уменьшения кассовых сборов. Также Disney стремится высвободить деньги для инвестиций в цифровой бизнес. Сейчас в корпорации работают более 230 тысяч человек.

Ранее Disney отказался от принципов разнообразия, равенства и инклюзивности.