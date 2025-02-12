Disney вышел из голливудской повестки. Кто следующий?

Disney официально отказался от принципов равенства, разнообразия и инклюзивности. То есть больше не будет без дела вставлять в фильмы актеров экзотического происхождения, а при кастинге станет обращать внимание только на талант. Это касается не только актеров, но и всей съемочной группы: по современным правилам «Оскара», в ней должно быть минимум 30% представителей разного рода меньшинств*. Disney одним из первых включился в эту игру и первым из нее выходит. Последуют ли примеру HBO и Netflix, которые неплохо раскрутились на либеральной повестке? Разбирались в сюжете 360.ru.