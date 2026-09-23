Disney+ перезапустит мультсериал о Черном Плаще спустя 35 лет

Disney+ приступил к созданию новой анимационной истории о Черном Плаще — Кряке Лапчатом (в оригинале — Дрейк Маллард), которому предстоит спустя много лет снова противостоять преступникам. Об этом сообщили на сайте стримингового сервиса.

Реализацией проекта занимаются команды Point Grey Pictures и Disney совместно с автором оригинального мультсериала — Тэдом Стоунсом.

«Новая творческая команда определенно добавила динамики и юмора, сохранив при этом душевность, свойственную проектам Disney», — отметил он.

По сюжету Черный Плащ много лет провел в мире, где его никто не помнит. Вернуться к былым временам герою поможет юный Даки, знакомый с его историей. Вместе персонажи столкнутся с давними врагами, среди которых окажутся уже известные Антиплащ и Мегавольт.

Главного супергероя будет озвучивать Марк Хэмилл, также к составу команды присоединились Сет Роген, Лиззи Каплан, Лилимар и другие артисты.

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