Disney обвинили в краже идеи мультфильма «Моана 2»

Аниматор Бак Вудалл подал в суд на корпорацию Disney, обвинив ее руководство в краже идеи мультфильма «Моана 2». Свой ущерб он оценил в 10 миллиардов долларов и потребовал у студии выплатить эту сумму, сообщила газета The Independent .

Вудалл заявил, что компания воспользовалась элементами его сценария, написанного еще в 2003 году. Тогда текст якобы получила Дженни Марчик, которая на сегодняшний день занимает пост главы отдела развития DreamWorks Animation. По словам истца, она незаконно передала его Disney.

Аниматор уже пробовал отстоять свои права в прошлом году, но тогда иск отклонили. Теперь, когда вышла вторая часть «Моаны», Вудалл предпринял еще одну попытку.

Ранее видеосервис Netflix обвинили в краже сюжета «Игры в кальмара». Индийский кинорежиссер Сохам Шах заявил, что проект стриминговой платформы стал копией его фильма «Фортуна».