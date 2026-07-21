Директор ФБР Патель намерен посетить Россию в конце 2026 года

Глава ФБР Кэш Патель планирует визит в Россию в конце этого года. Об этом сообщили источники Politico .

По словам анонимного официального лица, Патель прибудет в Россию 14–15 октября — сначала в Москву, потом в Санкт-Петербург. У него запланирована встреча с главой ФСБ.

Журналисты выяснили, что визит намечается на фоне сохраняющихся разногласий между Вашингтоном и Москвой по украинскому конфликту. Кроме того, американские законодатели выступают за ужесточение антироссийских санкций.

Ранее ЕК не смогла скорректировать ряд пунктов 21-го пакета санкций против России из-за позиции правительства Греции. Как заявил Politico европейский дипломат, в Еврокомиссии пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Страна противится ограничением на перевозку российского сжиженного природного газа, потому что это серьезно навредит ее судоходным и транспортным компаниям.