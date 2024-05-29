Дипломаты выразили надежду на скорейшее освобождение российского заложника в Газе

Послы в Израиле выразили надежду на освобождение российского заложника Труфанова

Посольство РФ в Израиле выразило надежду на скорейшее освобождение россиянина Александра Труфанова, который находится среди заложников в секторе Газа. Сообщение дипломатов опубликовали на сайте посольства.

После трагических событий 7 октября 2023 года дипломаты поддерживали связь с родственниками мужчины.

«Разделяем с ними надежду на возвращение нашего соотечественника в самое ближайшее время. Россия c самого начала беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта выступает за освобождение всех заложников», — подчеркнули в посольстве.

Благодаря усилиям МИД в сотрудничестве с израильской стороной осенью прошлого года удалось добиться освобождения трех россиян и нескольких граждан Израиля.

Накануне палестинская организация «Исламский джихад»* обнародовала видео с Труфановым. На кадрах мужчина пообещал рассказать, что произошло с ним в Газе.

* Признана террористической и запрещена в России.