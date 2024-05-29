«Исламский джихад» показал кадры из Газы с похищенным россиянином Труфановым

Радикальная палестинская организация «Исламский джихад»* опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым, которого держат в заложниках в секторе Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel .

На кадрах мужчина представился и пообещал в скором времени рассказать, что произошло с ним и другими заложниками в Газе. Ролик длится около 30 секунд.

Посольство Израиля в России прокомментировало видеозапись. В диппредставительстве заявили, что такие ролики снимают для оказания психологического давления на израильтян. Дипломаты призвали всех неравнодушных потребовать скорейшего освобождения заложников.

Ранее появилось видео с издевательствами над израильскими девушками со стороны боевиков ХАМАС. Ролик смонтировали из материала с нательных камер военных.

* Признана террористической и запрещена в России.