«Исламский джихад» показал кадры из Газы с похищенным россиянином Труфановым

Times of Israel: «Исламский джихад» опубликовал видео с россиянином Труфановым

Фото: Freepik

Радикальная палестинская организация «Исламский джихад»* опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым, которого держат в заложниках в секторе Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

На кадрах мужчина представился и пообещал в скором времени рассказать, что произошло с ним и другими заложниками в Газе. Ролик длится около 30 секунд.

Посольство Израиля в России прокомментировало видеозапись. В диппредставительстве заявили, что такие ролики снимают для оказания психологического давления на израильтян. Дипломаты призвали всех неравнодушных потребовать скорейшего освобождения заложников.

Ранее появилось видео с издевательствами над израильскими девушками со стороны боевиков ХАМАС. Ролик смонтировали из материала с нательных камер военных.

* Признана террористической и запрещена в России.

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