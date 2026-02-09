Дипломаты спасли семерых россиян из кол-центров в Мьянме

Российское посольство в Таиланде в минувшем году помогло освободить шестерых россиян из кол-центров в Мьянме, еще одна соотечественница вылетела на родину уже в 2026-м. Об этом чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде Евгений Томихин рассказал aif.ru .

По словам дипломата, в ряде стран Юго-Восточной Азии существовала транснациональная преступная сеть, которая вербовала иностранцев, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде.

Томихин пояснил, что людей нередко привлекали онлайн-собеседованиями, после чего приглашали прилететь в Бангкок, а затем перевозили в Мьянму в обход пограничных пунктов. Прошедшей осенью недалеко от города Мьявади силовики частично разгромили такие площадки и освободили многих иностранцев. Дипломат отметил, что россияне оказались далеко не в лидерах списка.

«Всего в течение 2025 года посольство успешно вызволило из мьянманских кол-центров шестерых россиян. В начале 2026 года в дипмиссию поступила информация об одной гражданке России, которую обманным путем вывезли с территории Таиланда в Мьянму для предполагаемой принудительной работы. Третьего февраля была организована ее передача на таиландскую сторону, а позднее она успешно вылетела на родину», — сказал чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде.

Он подчеркнул, что российская дипмиссия поддерживала постоянный контакт с таиландскими правоохранительными органами, МИД страны и посольством Мьянмы в Бангкоке.

Посол призвал россиян не соглашаться на предложения о работе без официального контракта, рабочей визы и разрешения на трудовую деятельность. Он также посоветовал не доверять работодателям, которые предлагают пересечение границы через третьи страны или скрывают реальное место и характер работы.

Томихин добавил, что не всех граждан России можно было считать жертвами таких схем. По его словам, фиксировались случаи, когда некоторые сознательно ехали в Мьянму на заработки, понимая криминальный характер такой деятельности.

Ранее власти Китая привели в исполнение смертный приговор в отношении 11 организаторов скам-лагерей на территории Мьянмы, где удерживали граждан России, Белоруссии и других стран.