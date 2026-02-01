В Китае казнили 11 создателей «лагерей смерти» в Мьянме, где были россияне

Власти Китая привели в исполнение смертный приговор в отношении 11 организаторов скам-лагерей на территории Мьянмы, где удерживали граждан России, Белоруссии и других стран. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» .

Осужденные участвовали в тяжких преступлениях: убийствах, причинении вреда здоровью, масштабных схемах интернет-мошенничества и организации игорных заведений. Суды вынесли приговоры еще осенью, после чего их утвердил Верховный народный суд КНР. Перед казнью всем членам группировки, которую называли «семьей Мин», дали возможность попрощаться с родственниками.

Организацию называли одной из самых влиятельных криминальных структур в приграничных районах Мьянмы. Под ее контролем находились сотни объектов, где людей, в том числе граждан Китая, России, Белоруссии силой заставляли работать в вебкам-студиях и мошеннических кол-центрах. Центральным звеном этой сети был изолированный комплекс, рассчитанный примерно на 10 000 человек.

Арестованные организаторы впервые были приговорены к высшей мере наказания по обвинениям в умышленном убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном лишении свободы, онлайн-мошенничестве, организации игорного бизнеса. Ущерб от их деятельности оценили примерно в 10 миллиардов юаней (около 11 миллиардов рублей).

Ранее в посольстве России в Мьянме сообщили о трех похищенных россиянах, которых заставили работать в мошеннических кол-центрах.