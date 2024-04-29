Дипломаты не подтвердили задержание россиянина из-за убийства украинцев в Германии | 360°

Мир 29 апреля 2024, 17:42 Дипломаты не подтвердили задержание россиянина из-за убийства украинцев в Германии Консульство не подтвердило гражданство РФ у обвиняемого в убийстве украинцев Jonas Walzberg/dpa / Global Look Press

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На данный момент нет подтверждения тому, что задержанный по обвинению в убийстве двух украинцев в немецком Мурнау является гражданином России. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генконсульстве России в Бонне.

«Информации о задержании российского гражданина в связи с упомянутыми в СМИ событиями в генеральное консульство не поступало», — отметили дипломаты.

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По их словам, в сообщениях масс-медиа фигурирует слово «русский». В консульстве напомнили, что в ФРГ постоянно проживают сотни тысяч русскоязычных людей, которые не имеют российских паспортов. Также есть те, кто имеет два гражданства — России и Германии.

Накануне прокуратура Мюнхена добилась ареста подозреваемого в убийстве украинцев. Тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли в Мурнау. Немецкие ведомства не раскрыли сведения о причинах нападения и другие данные по уголовному делу.