Дипломатическую победу Путина признали в США
Bloomberg: предстоящий визит Моди в Москву будет дипломатической победой Путина
Визит премьер-министра Индии Наренды Моди в Москву станет большой дипломатической победой президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Для Моди это будет первый двусторонний визит после избрания на третий срок на пост премьер-министра. Он нарушил традицию, решив посетить именно Россию, а не соседние Шри-Ланку, Мальдивы и Бутан. Предстоящая встреча с Моди в Москве станет дипломатической победой для Путина», — отметили журналисты.
Авторы статьи подчеркнули, что визит Моди придает особую важность отношениям Индии и России.
«Индия в последние годы стала одним из крупнейших потребителей сырой нефти. Она зависит от поставок российской военной техники и закупает все больше энергоресурсов», — добавили они.
Ранее СМИ сообщили, что Моди посетит Москву 8 июля. Факт предстоящего визита подтверждал помощник президента России Юрий Ушаков.