Дипломатическую победу Путина признали в США

Bloomberg: предстоящий визит Моди в Москву будет дипломатической победой Путина

Фото: РИА «Новости»

Визит премьер-министра Индии Наренды Моди в Москву станет большой дипломатической победой президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Для Моди это будет первый двусторонний визит после избрания на третий срок на пост премьер-министра. Он нарушил традицию, решив посетить именно Россию, а не соседние Шри-Ланку, Мальдивы и Бутан. Предстоящая встреча с Моди в Москве станет дипломатической победой для Путина», — отметили журналисты.

Авторы статьи подчеркнули, что визит Моди придает особую важность отношениям Индии и России.

«Индия в последние годы стала одним из крупнейших потребителей сырой нефти. Она зависит от поставок российской военной техники и закупает все больше энергоресурсов», — добавили они.

Ранее СМИ сообщили, что Моди посетит Москву 8 июля. Факт предстоящего визита подтверждал помощник президента России Юрий Ушаков.

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