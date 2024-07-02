Дипломатическую победу Путина признали в США

«Для Моди это будет первый двусторонний визит после избрания на третий срок на пост премьер-министра. Он нарушил традицию, решив посетить именно Россию, а не соседние Шри-Ланку, Мальдивы и Бутан. Предстоящая встреча с Моди в Москве станет дипломатической победой для Путина», — отметили журналисты.

Авторы статьи подчеркнули, что визит Моди придает особую важность отношениям Индии и России.

«Индия в последние годы стала одним из крупнейших потребителей сырой нефти. Она зависит от поставок российской военной техники и закупает все больше энергоресурсов», — добавили они.

Ранее СМИ сообщили, что Моди посетит Москву 8 июля. Факт предстоящего визита подтверждал помощник президента России Юрий Ушаков.