Дипломатических сотрудников ЕС массово сократят из-за недостатка бюджета

Количество дипломатических сотрудников Евросоюза сократят из-за урезания бюджета. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщило издание Politico .

Согласно предоставленному плану главы евродипломатии ЕС Каи Каллас, под сокращение подпадут около 10 иностранных делегаций и около 100 местных сотрудников. Полностью закрывать ни одну из 144 иностранных делегаций не будут, но в 10 из них оставят только посла и его помощников.

Прежде всего, речь идет о странах, к которым представители Евросоюза не чувствуют «сильного интереса». В числе таких государств Белоруссия и южноафриканская страна Лесото.

Журналисты сообщили, что на реорганизацию Европейской службы внешних связей заложили следующие два года. Планируется, что она пройдет в два этапа — в 2026 и в 2027 годах. Инициативу одобрили высшие должностные лица ЕК.

Накануне во время заседания стран — участниц Евросоюза послы согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации сообщества объемом 150 миллиардов евро.