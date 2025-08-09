Дипломатическая суматоха. Путин якобы выдвинул условия прекращение огня на встрече с Уиткоффом

WSJ: Путин в обмен на прекращение огня на Украине потребовал Донбасс

В американских СМИ муссируются слухи, что президент России Владимир Путин на встрече со спецполанником Стивеном Уиткоффом якобы представил администрации США масштабное предложение о прекращении огня на Украине. Издание The Wall Street Journal заявило, что в обмен на остановку боевых действий Путин потребовал признать российским Донбасс.

По мнению издания, именно это предложение побудило администрацию президента США Дональда Трампа начать подготовку к саммиту с лидером России.

В Европе предложение Путина вызвало скептицизм, ведь взамен Донбасса Россия не предложила никаких обязательств, кроме прекращения боевых действий. Российский президент якобы потребовал вывести украинские войска со всей территории Донбасса. Россия также требует признания ЛНР, ДНР и Крыма.

Европа в смятении

В европейских кругах эта информация посеяла дипломатическую суматоху, отметили авторы материала. Европейские представители пытались прояснить ключевой момент предложения — какова судьба южных регионов Запорожской и Херсонской областей, где российские войска удерживают контроль над частью территорий.

В Европе гадают, намерен ли Путин заморозить нынешние линии фронта или планирует со временем вывести войска из этих регионов.

Гамбит Путина был частично рассчитан на усиление внутреннего давления на президента Украины Владимира Зеленского, поскольку многие украинцы хотят прекращения конфликта, но также выступают против сдачи значительных территорий, отметили в журнале.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.