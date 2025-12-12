«Коалиция желающих» едва ли сможет защитить себя, не говоря уже об Украине. Поэтому шабаш на Даунинг-стрит с участием главы киевского режима Владимира Зеленского воспринимается как провокация со стороны ЕС против мирного плана США. Об этом написал The Telegraph .

Автор материала отметил, что «беззубая и бессильная Европа» способна только на пустые заявления и саботирование усилий по достижению мира. У Премьера Британии Кира Стармера и его соратников нет достаточного влияния, чтобы влезать в «разборки больших парней». В Лондоне в понедельник они попытались убедить Зеленского сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа.

«Организовать на Даунинг-стрит слет европейских союзников, чтобы оспорить мирные предложения Трампа именно сейчас — дипломатическая катастрофа. <…> Британскому премьер-министру и компании следовало хорошенько подумать, прежде чем злить американского патрона», — отметили в издании.

Стармер рискует подорвать особые отношения с США, Трамп может «покарать» его за попытки сорвать мирный процесс — американский лидер всеми силами стремится войти в историю как миротворец, напомнили авторы статьи.