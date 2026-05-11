Дипломат сравнил отношения России и Японии с «ледниковым периодом»

Нынешние российско-японские отношения можно охарактеризовать как «ледниковый период». Об этом РИА «Новости» заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

«Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад — если можно так сказать, глубокий „ледниковый период“ в двусторонних связях», — сказал дипломат.

Ноздрев объяснил, что такая ситуация сложилась после того, как официальный Токио поддержал санкции против России. Фактические японские власти пошли на поводу стран Запада.

Первые пакеты антироссийских санкций Япония ввела в марте 2022 года — против частных лиц и компаний из России. В санкционный список тогда попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны, три компании, входящие в госкорпорацию «Ростех».

Глава комитета верхней палаты парламента Японии по международным вопросам Мунэо Судзуки назвал Россию великой державой благодаря ее 100-процентному уровню обеспечения продовольствием, а также энергоресурсами.