«Дикий вывод». Захарова раскритиковала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала диким выводом позицию секретариата ООН о том, что принцип самоопределения не подходит к Крыму и Донбассу. Об этом она написала в телеграм-канале .

«К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время», — отметила Захарова.

Ранее в организации заявили, что, в отличие от ситуации с Гренландией, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов применить нельзя.

Генсек организации Антониу Гутерриш отметил, что такую позицию сформировал юридический департамент после очень внимательного изучения вопроса. По мнению секретариата, в подобных случаях принцип территориальной целостности превалирует над правом на самоопределение.