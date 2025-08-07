Диких свиней с синим отравленным мясом обнаружили в Калифорнии
NYP: в Калифорнии мясо кабанов посинело из-за пестицидов
Мясо кабанов в Калифорнии приобрело ярко-синий цвет из-за попадания в организм пестицидов, содержащих крысиный яд. Об этом сообщила газета New York Post.
Власти предупредили жителей штата, что опасными могут быть другие животные. По информации издания, мясо поменяло цвет из-за разновидности крысиного яда, который препятствует свертыванию крови и вызывает внутреннее кровотечение.
«Свиньи могли случайно проглотить пестицид через окрашенную приманку или даже через другую добычу, которая могла быть уже заражена им», — отметило издание.
