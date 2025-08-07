Диких свиней с синим отравленным мясом обнаружили в Калифорнии

Мясо кабанов в Калифорнии приобрело ярко-синий цвет из-за попадания в организм пестицидов, содержащих крысиный яд. Об этом сообщила газета New York Post .

Власти предупредили жителей штата, что опасными могут быть другие животные. По информации издания, мясо поменяло цвет из-за разновидности крысиного яда, который препятствует свертыванию крови и вызывает внутреннее кровотечение.

«Свиньи могли случайно проглотить пестицид через окрашенную приманку или даже через другую добычу, которая могла быть уже заражена им», — отметило издание.

Ранее во Флориде прошло 10-дневное соревнование по отлову бирманских питонов. Более 700 участников уничтожали рептилий в джунглях ради призов и улучшения ситуации с экологией в регионе.

Завезенные из Юго-Восточной Азии питоны оказались единственными хищниками, у которых не было врагов во флоридских джунглях. По этой причине их регулярно отлавливают.