Присяжные выбрали казнь для убившего беременную подругу американца

Коллегия судебных присяжных Флориды признала виновным 23-летнего Донована Фейсона в убийстве беременной 18-летней подруги, отказавшейся делать аборт. Рядом с телом девушки полицейские нашли снимок УЗИ, который оставил осужденный. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщила газета The New York Post .

Конфликт Фейсона с подругой произошел в ноябре 2022 года, когда девушка отправила ему результаты двух положительных тестов на беременность. В ответ он написал ей сообщение из одного слова: «Аборт!»

Криминалисты выяснили, что роман с 18-летней девушкой молодой человек крутил на стороне и постоянно жил с другой женщиной, которая подозревала его в измене.

Переживаниями о том, что любовница может родить от него ребенка, Фейсон делился со своим другом. В переписке он признался, что готов расправиться с беременной девушкой.

Он заманил подругу на встречу в парк, где застрелил в автомобиле. Рядом с трупом криминалисты нашли гильзы от пуль, а также ультразвуковой снимок плода.

На поиски подозреваемого в убийстве у полицейских ушло 10 месяцев. Во время судебного разбирательства прокурор назвал преступление настоящей казнью. Он подчеркнул, что обвиняемый находился в адекватном состоянии и понимал, что расправляется не только с любовницей, но и с еще не рожденным ребенком.

Коллегия присяжных признала Фейсона виновным в двойном убийстве и потребовала для него смертной казни. Окончательное оглашение приговора пройдет 5 декабря.

