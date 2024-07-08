Девушка с застрявшим в ней вибратором набрала 4 млн просмотров

Пользовательница TikTok с ником пожаловалась своим подписчикам на жужжащий «в области спины» вибратор, что привело ее в отделение неотложной помощи. Об этом сообщило издание IOL .

«Не направляйте маленькие пульсирующие пули куда-либо в область спины, потому что в настоящее время я собираюсь отправиться в A&E (отдел несчастных случаев и неотложной помощи — прим. ред.), потому что одна из них застряла во мне», — поделилась девушка своим горем.

Видеоролик набрал более четырех миллионов просмотров.

Тиктокереша рассказала, что пыталась использовать слабительное, прежде чем обратиться к врачам, но это не помогло. Ей повезло, что медики успешно удалили застрявшую игрушку. По словам девушки, теперь «она свободна и больше не страдает».

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