Девушка родила ребенка в ресторане и назвала его в честь заведения

Fox News: родившая в ресторане девушка назвала в его честь ребенка

Фото: Unsplash

Американка родила ребенка в одном из ресторанов и решила назвать сына в честь заведения. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, роды проходили в Арканзасе. Туда Тайвия Вудфорк приехала вместе с родственниками. Она почувствовала боли в животе, когда сидела с семьей в одном из местных ресторанов. Как заявила 26-летняя девушка, она даже не знала о своей беременности. Рожать ей в итоге пришлось в туалете заведения.

Вудфорк захотела назвать сына в честь ресторана, где он появился на свет. Сотрудники заведения признались, что обрадовались такому решению девушки. Они подарили ей подарки для ребенка и вручили бонусную карту на 200 долларов. Сейчас Вудфорк и ее сын чувствуют себя хорошо.

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