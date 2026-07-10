Девочка-подросток погибла во Франции во время празднования победы сборной на МЧ

Во время празднования победы сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу погибла 17-летняя девочка. Об этом со ссылкой на газету Voix du Nord сообщило РИА «Новости». .

Подросток погибла на севере страны — в коммуне Онуа-Эмери. Когда в центре города праздновали победу футбольной команды, девушка забралась на тягач грузовика позади кабины водителя. В результате она упала под колеса во время поворота машины на круговой развязке.

Спасти пострадавшую не удалось. Водителя отправили под стражу, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Французы одержали победу над командой Марокко в четвертьфинале МЧ со счетом 2:0 на игре в Бостоне. Французская сборная стала первым полуфиналистом мундиаля, голами отличились Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66-я).

В полуфинале европейская команда сыграет с победителем матча между Испанией и Бельгией. Игра состоится 10 июля в Лос-Анджелесе.