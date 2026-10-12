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    Девятилетний китаец собрал кубик Рубик за 2,51 секунды и побил мировой рекорд

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В китайской провинции Гуандун девятилетний мальчик собрал вращающуюся головоломку — кубик Рубика — за 2,51 секунды и установил мировой рекорд. Его достижение зафиксировали в Guinness World Records.

    «Самое быстрое время решения вращающегося кубика-головоломки 3×3×3 — 2,51 секунды — было показано Сюаньи Гэн (Китай) на турнире Guangzhou Grand Open 2026 в Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай, 6 октября 2026 года», — говорится в материале.

    Предыдущий рекорд установил поляк Теодор Зайдер, собравший кубик Рубика за 2,67 секунды в феврале этого года. Юный китаец улучшил его результат на 0,25 секунды. До этого он уже становился рекордсменом по сборке головоломки, но тогда его лучший результат составлял 3,057 секунды.

    Этой весной студент на Камчатке создал из 1400 кубиков Рубика панно на тему Дня Победы. Это работа стала частью его грантового проекта.

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