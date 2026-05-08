На Камчатке студент создал панно из 1,4 тысячи кубиков Рубика ко Дню Победы

Студент Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга создал из 1400 кубиков Рубика панно на тему Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Накануне 9 Мая в главном корпусе учреждения расположили необычный арт-объект. Тематическую мозаику собрал студент третьего курса факультета общественных и гуманитарных наук Никита Охманюк.

«Масштабная работа — это часть грантового проекта, который Никита выиграл в 2024 году. На средства гранта было приобретено 2500 легендарных головоломок», — заявили в пресс-службе.

Сам Никита назвал сборку не очень сложной: нужно приводить одну сторону каждой головоломки в соответствие с рисунком, а потом раскладывать в определенном порядке.

В преддверии 81-й годовщины Победы в Балашихе началась акция «Яблони Победы». Местные жители вместе с депутатами и волонтерами посадят 600 деревьев в рамках проекта.